Deriva autoritaria? | la sconcertante risposta di Schlein da Del Debbio sulla Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Sarebbe stata un'occasione di chiarezza utile a cittadini, un'occasione per confrontarci nel merito. Purtroppo non è andata così ma ci tengo a dire che c'è chi ha preferito rinunciare al confronto in prima serata per impedire alle due donne che guidano i principali partiti di farlo", così Ellya Dritto e Rovescio commenta lo stop dell'Agcom al duello con Giorgiaprevisto in Rai nei prossimi giorni. Poi la segretaria Pd indossa per qualche secondo la toga e condanna Toti chiedendone le dimissioni: "Abbiamo chiesto le immediate dimissioni del presidente della Liguria, Giovanni Toti, perché inchieste del genere ledono la dignità della regione, impedendole di andare avanti e causando una paralisi sui cantieri e sugli investimenti". Ma non finisce qui, arriva la solita retorica anti-: "...