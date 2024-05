Ferrovie - Salvini firma precettazione sciopero 19 e 20 maggio

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il vicepremier e ministro Matteohato un'ordinanza dinei confronti delle sigle sindacali che hanno indetto lodel trasporto ferroviario tra domenica 19 e lunedì 20.Una decisione, si legge in una nota del Mit, maturata soprattutto in vista dell`importante weekend per gli appassionati di Formula 1, in quanto coincide con la manifestazione sportiva "Gran Premio del Made in Italy e dell`Emilia-Romagna" all`Autodromo di Imola. L`afflusso di turisti e appassionati stimato è di oltre 200.000 persone. Lo, riporta la nota del Mit, "causerebbe notevoli ripercussioni e problemi di ordine e sicurezza pubblica. Sulla base di queste motivazioni il ministroha pertanto disposto il differimento".