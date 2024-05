Olanda - la lista provvisoria di 30 convocati per Euro 2024 | out Zirkze - c’è De Roon

Nazionale , ecco quali saranno i CONVOCATI di Spalletti in vista dell’Europeo. La questione tra conferme , dubbi e attesa Oggi La Gazzetta dello Sport ha voluto stilare quelli che saranno i possibili CONVOCATI dell’Italia di Spalletti per gli Europei ...

Presenti i campioni del mondo Neuer, Muller e Kroos BERLINO (GERMANIA) - Julian Nagelsmann ha quasi deciso. Il ct della Germania ha annunciato oggi la lista dei 27 pre convocati per gli Europei da giocare in casa: da qui al 7 giugno dovrà ...

Convocati Francia , ecco la LISTA in vista degli EURO pei del 2024 . La LISTA COMPLETA dei favoriti per la VITTORIA del torneo La Francia , come confermato anche da Fabrizio Romano, ha stilato la sua LISTA Convocati in vista degli EURO 2024 : torneo ...

È stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato il Bologna in Champions League e probabilmente sarà uno dei pezzi pregiati del mercato, ma non disputerà gli Europei in Germania questa estate ...

C'è anche Rabiot nella lista dei convocati della Francia per Euro 2024. A confermare le s ...

La Francia è pronta per Euro2024. Didier Deschamps ha svelato la lista dei 25 calciatori che dal 14 giugno scenderanno in campo in Germania. Il CT ha deciso di convocare per la prima volta il giovane ...