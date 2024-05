Ducati presenta un Monster dedicato ad Ayrton Senna

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di giovedì 16 maggio 2024)ha appena svelato unda collezione che omaggia il leggendario. E non è roba per tutti: solo 341 fortunati potranno metterci le mani sopra. Una moto da sogno per un eroe Ilè un tributo alla leggenda della Formula 1 e alla sua passione per le due ruote. La livrea è un tripudio di colori brasiliani: giallo, verde e blu, proprio come il casco iconico diPerché proprio 341 esemplari per il? Semplice: 3 come i titoli mondiali di, 41 come le sue vittorie in gara. Un numero che rapperfettamente il campione. Componenti di ...