Highlights e gol Bari-Ternana 1-1 | playout Serie B 2023 2024 VIDEO

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilcon glie i gol di1-1, match di andata deldi. Al San Nicola partita molto intensa che è il primo dei due atti per difendere la categoria. Due pali e un rigore sbagliato per le Fere nel primo tempo, i Galletti colpiscono anche loro un legno e nella ripresa la sbloccano con Nasti, salvo poi subire il pari a dieci minuti dal termine per effetto del tiro di Gaston Pereiro nettamente deviato da Di Cesare. Fra una settimana ritorno al Liberati, gli umbri avranno due risultati su tre. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE GLIDI1-1 ????? ???? ????? Marco Nasti scores foragainst ...

