FOTO – Pavard convocato per Euro 2024 | Fiero di essere bleu!

(Di giovedì 16 maggio 2024) Benjaminè uno dei due convocati dell’Inter con la Francia di Didier Deschamps. Il difensore nerazzurro si è esposto già su Instagram a riguardo. ORGOGLIO – Benjaminè estremamente orgoglioso per la chiamata di Didier Deschamps in vista diin estate. Il difensore dell’Inter sarà il perno del reparto della Francia, grande favorita per la competizione dove giocherà anche l’Italia. Oltre all’ex Bayern Monaco dal club nerazzurro ci sarà Marcus Thuram. La seconda stella ha attirato l’interesse delle nazionali a quanto pare.si è espresso sulla convocazione. Il giocatore ha scritto: «Il gallo sul cuore.di!» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Euro 2024, i convocati della : in sei dalla Serie A, c'è Kantè! | OneFootball - Euro 2024, i convocati della : in sei dalla Serie A, c'è Kantè! | OneFootball - Dei 25 chiamati dal ct transalpino (uno in meno rispetto al massimo di 26 calciatori convocabili, non da escludere che possa esserne aggiunto un altro nelle prossime ore) sono 5 i giocatori ...

Francia, i convocati per gli Europei: 6 gli italiani, a centrocampo si rivede Kanté - Francia, i convocati per gli Europei: 6 gli italiani, a centrocampo si rivede Kanté - La Francia vicecampione del Mondo in carica ha scelto i giocatori che faranno parte della rosa per i prossimi Europei. Il ct didier Deschamps pesca a piene mani.

Francia, le scelte di Deschamps per Euro 2024: la lista dei convocati - Francia, le scelte di Deschamps per Euro 2024: la lista dei convocati - Torna l'ex Chelsea Kanté, fuori dal giro della nazionale dal 2022. Sei gli "italiani": ecco chi sono ...