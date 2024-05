Basket 3×3 - preolimpico Debrecen 2024 | l’Italia cade con l’Olanda ma batte l’Israele

(Di giovedì 16 maggio 2024) Prime due partite perneldi3×3 femminile. Si gioca a, in Ungheria. Le azzurre cadono all’esordio contro l‘Olanda per 13-9. Paesi Bassi guidati da un’ottima Driessen, che chiude con 7 punti e 7 rimbalzi. 5 punti e 3 rimbalzi per Boonstra e un punto per Slagter. D’Alie la migliore delcon 4 punti e 5 rimbalzi. Due punti a testa per Madera e Spreafico. Un punto per Consolini. Nella seconda partita arriva la reazione delle azzurre, che dominanoper 21-11. Sempre bene D’Alie, che mette a referto 6 punti e 8 rimbalzi. Miglior realizzatrice Madera con 8 punti e 5 rimbalzi. 5 punti e 3 rimbalzi per Consolini e 2 punti e 2 rimbalzi per Spreafico. Italia che si assesta al secondo posto nel Pool D. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO: CHI ...

Il LIVE in diretta di Italia-Israele , sfida valida per la fase a gironi del torneo preolimpico di basket 3×3 che si giocherà a Debrecen . Secondo match di giornata per le Azzurre, che chiuderanno poi il conto delle gare, almeno per questa prima ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:10 Appena terminata per 21-18 Lituania-Svizzera maschile, ed è quindi ora il momento dell’Italia. 21:08 Nell’altro girone femminile in scena oggi, il B, 2 vittorie per il Canada, una a testa per Lituania ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout in campo, ma con 2? da giocare e poco più la situazione appare gestibilissima. 18-9 Uno facile in appoggio per Madera! 17-9 D’ALIE! Col piede sull’arco. 16-9 SE NE VA L’ITALIA! 14-9 CONSOLINI! Dalla ...

Tennistavolo, Preolimpico Europeo 2024: grande Italia, quattro su quattro al turno successivo - Tennistavolo, preolimpico Europeo 2024: grande Italia, quattro su quattro al turno successivo - Ottima Italia nella prima fase del torneo di qualificazione olimpica europea in quel di Sarajevo (Bosnia ed Herzegovina). Tutti e quattro gli azzurri ...

ITALIA 3X3 - A Debrecen gara 1 e gara 2 Preolimpico ore 19:45 - ITALIA 3X3 - A Debrecen gara 1 e gara 2 preolimpico ore 19:45 - Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Laura Spreafico e Sara Madera scendono in campo nel FIBA 3×3 Olympic Qualifying Tournament con la maglia azzurra per ottenere la qualificazione ai Giochi Olimpici di ...

Sport in tv oggi (giovedì 16 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Sport in tv oggi (giovedì 16 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, giovedì 16 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ...