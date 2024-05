Ternana e Bari - chi va in Serie C in caso di parità? Tutte le combinazioni per il playout

Nasti apre, Pereiro risponde: si è conclusa l’andata dei playout di Serie B tra due squadre protagoniste in campionato di una stagione molto altalenante e ben al di sotto delle premesse iniziali. In particolar modo i biancorossi sono la delusione ...

Termina 1-1 al San Nicola l’andata del Playout di Serie B 2023/2024. Nel drammatico doppio confronto per evitare la retrocessione in C, le Fere strappano un pareggio giusto ma insperato per come si stava mettendo e così al ritorno, in programma al ...