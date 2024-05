Bari beffato dalla Ternana - il pari inguaia i pugliesi | per salvare la B ora servirà un’impresa

Termina 1-1 al San Nicola l’andata del Playout di Serie B 2023 / 2024 . Nel drammatico doppio confronto per evitare la retrocessione in C, le Fere strappano un pareggio giusto ma insperato per come si stava mettendo e così al ritorno , in programma al ...

