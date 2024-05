Wall Street da record tocca 40mila punti ma chiude poco sotto -0,10% Europa debole - Milano resiste con le banche

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di giovedì 16 maggio 2024) I nuovidel Dow Jones non contagiano le Borse del Vecchio Continente, in attesa del dato sull’inflazione Ue previsto per il 17 maggio. L’euro resta a quota 1,08 dollari, risale il petrolio. Spreadin calo a 130