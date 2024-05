È morto un grande centravanti - lutto nel calcio italiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Èun, uno di quelli che hanno fatto la storia del club: il quinto cannoniere di sempre. Il cordoglio delper la perdita Ci sono quei calciatori che fanno decisamente la storia di un club. Quei calciatori che vuoi o non vuoi entrano nella leggenda di una società. E che anche se hanno finito da diverso tempo di giocare, rimangono indelebili.nel mondo del(AnsaFoto) – Ilveggente.itQuesto è sicuramente il caso di Silvano Flaborea. Nato a San Michele in Tagliamento, nel veneziano, è stato uno dei giocatori più rappresentativi della storia dell’Arezzo, con cui ha messo insieme 142 presenze totali e 47 gol (quinto cannoniere di sempre). La notizia della scomparsa è riportata da Arezzonotizie.it. ...

Calcio straziato dal lutto , il direttore sportivo aveva 66 anni: tra le sue grandi passioni c’era il tifo per il club rossonero. Per la squadra di Stefano Pioli, comunque vada, si prospetta un finale di stagione in sordina. E pieno di punti ...

“Che grande dolore”. Lutto in tv, morto il famoso attore . Aveva avuto dei ruoli chiami in alcune delle serie più famose di sempre. L’uomo, che in 50 anni di carriera ha avuto ruoli in Coronation Street, Midsomer Murders e The Crown. Aveva 84 anni. ...

Omicidio Varese, l'addio a Fabio Limido 'morto per amore' - Omicidio Varese, l'addio a Fabio Limido 'morto per amore' - La Basilica di San Vittore di Varese ha ospitato oggi pomeriggio le esequie di Fabio Limido, il 71enne ucciso lo scorso 6 maggio da Marco Manfrinati, ex marito della figlia Lavinia. (ANSA) ...

Morto per una buca in viale Regione: Samuele lascia 4 figli - morto per una buca in viale Regione: Samuele lascia 4 figli - Padre amorevole, marito esemplare, grande lavoratore, persona gentile e disponibile. Lo descrivono così gli amici e i conoscenti che in queste ore stanno commentando l’assurda morte di Samuele Fuschi, ...

Lutto al Castello di Rivoli e nel mondo dell'arte, scomparso il collezionista Marco Rossi - Lutto al Castello di Rivoli e nel mondo dell'arte, scomparso il collezionista Marco Rossi - Era malato da più di un anno. Lascia la moglie e quattro figli. I funerali mercoledì alla chiesa di San Lorenzo in piazza Castello ...