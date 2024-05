Realme Note 50 | offerta esclusiva da Unieuro

(Di giovedì 16 maggio 2024)50 è stato lanciato di recente, è un nuovo smartphone entry level cheha messo ina un ottimo prezzo50, indaquesta settimana, si presenta con una scocca resistente ad acqua e polvere (certificazione IP54) e una struttura interna in alluminio pressofuso, che garantisce una maggiore resistenza alle cadute. Disponibile nelle colorazioni blu cielo e nero notte, lo smartphone è sottile (7,99 mm) e leggero (186 gr). Queste due caratteristiche lo rendono comodo da tenere in mano e da portare sempre con sé. Il cuore pulsante dello smartphone è un processore octa-core UNISOC T612, supportato da una RAM dinamica fino a 8 GB e da uno storage di 128 GB, espandibile fino a 2 TB. Il display da 6,74 ...

Coloro che stanno cercando uno smartphone con un perfetto rapporto qualità/prezzo, da Unieuro troveranno in offerta lo Xiaomi Redmi Note 13 Nel settore degli smartphone di fascia media, Xiaomi Redmi Note 13 si distingue per la sua affidabilità e ...

Che voi usiate il PC per lavorare, per studiare o anche solo per divertirvi e intrattenervi guardando film e serie tv in streaming, non potete assolutamente lasciarvi sfuggire questa offerta Unieuro sul PC HP 250 G9! Quando si prende la ...

Uscito all’inizio di marzo, il Realme Note 50 in offerta su Unieuro è uno smartphone economico ma di qualità. Adesso è in offerta da Unieuro a prezzo vantaggioso Il Realme Note 50 si presenta come una proposta vantaggiosa per chi cerca un ...

Mario Maglione festa concerto a San Pietro a Majella tra note e anniversari - Mario Maglione festa concerto a San Pietro a Majella tra note e anniversari - Offrendo ai suoi amici i brani di ieri come ad esempio quei ... ha distribuito tra il pubblico veri momenti di saggezza in note regalando agli intervenuti quanto raccolto in lunghi anni di esaltante ...

Come si applica un codice promo Euroffice - Come si applica un codice promo Euroffice - Euroffice ha moltiplicato gli sforzi per arrivare a offrire i propri prodotti a prezzi molto convenienti ... Euroffice si impegna costantemente nel selezionare articoli provenienti da produttori molto ...

Prey: trama, cast, ambientazione e tutto quello c’è da sapere sul prequel di Predator - Prey: trama, cast, ambientazione e tutto quello c’è da sapere sul prequel di Predator - Il franchise di Predator è continuato con almeno un nuovo film ogni dieci anni e l'ultimo è Prey. Tutto quello che c'è fa sapere sul film ...