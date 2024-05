Visionaria di Alessandra Calvoni - il viaggio nel mondo di Calvino

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 16 maggio 2024) Arriva a Roma dal 17 al 26 maggio 2024 nel sontuoso Palazzo della Cancelleria, a due passi da Campo de’ Fiori, la mostra “” diCarloni. Linee e colori danno forma ad un vero e proprioneldi. Questo anche il sottotitolo scelto per la produzione artistica. In mostra quaranta opere dipinte a olio o tecnica mista, presentata dalla Galleria Dadart, rappresentata dalla gallerista Daniela Diodato, con il testo critico a cura di Daniela Pronestì. A sinistra, olio su tela, 100 x 100, 2024 – Le città invisibili. A destra Strade incrociate, olio su tela, 100 x 120, 2024 – Se una notte d’inverno un viaggiatore, Courtesy of Press Officel’esposizione nel centenario della nascita del famoso scrittore italiano In ...