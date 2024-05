Affari Tuoi - la partita più veloce di sempre | cosa accade sui titoli di coda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Adva in scena lapiùdi. Protagonista Domenico da Bacoli in compagnia della moglie Susy. Il concorrente parte male pescando il numero 13 che, come sottolinea Amadeus, nella tradizione della smorfia non porta proprio bene. E così Domenico, dopo aver confessato di non credere molto ai numeri, che fa? Cambia il pacco, molla il 13 e si prende il 2. Peccato che il 13 conteneva 75.000 euro. Ma le chiamate di Domenico sono un uragano di sfiga. Infatti il concorrente becca tutti i rossi e si prende anche il lusso di rifiutare offerte da 30.000 euro. Il pubblico resta senza parole. E sul finale, quando ormai è saltato via anche il paccone da 200.000 euro si lascia andare a una profezia che si auto-avvera affermando che nel pacco 2 ci sono zero euro. E in effetti è così. Alla ...