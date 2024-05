La Juve scarica l’Allegri imbizzarrito La sfuriata può costargli 7 milioni

Paul Pogba squalificato per 4 anni per Doping : è questa la sentenza sul centrocampista della Juve ntus. È stata accolta la richiesta della Procura anti Doping , che ha condotto l’inchiesta sul centrocampista della Juve ntus risultato positivo al ...

Il sogno di imporsi in Premier League con la maglia del Manchester United è già svanito per Amrabat . Il centrocampista marocchino...

Fabio Capello in difesa di Massimiliano Allegri : `Tutti scaricano le colpe su di lui, ma questa Juventus non è forte`. L`ex allenatore oggi op...

Juventus: biennale più opzione, il nuovo modulo di Thiago Motta - juventus: biennale più opzione, il nuovo modulo di Thiago Motta - Giuntoli vuole il tecnico del Bologna, Thiago Motta per far partire un nuovo ciclo: mercato mirato per la juventus.

La festa coi giocatori, i messaggi lanciati, i discorsi sul futuro: cos'è successo ieri sera a Roma - La festa coi giocatori, i messaggi lanciati, i discorsi sul futuro: cos'è successo ieri sera a Roma - Una scarica di adrenalina mista alla tensione della gara, e non solo. Max Allegri in pochi minuti ha detto e fatto quanto è bastato per far comprendere il clima che si è respirato (almeno a tratti) ...

LaPresse, la 'denuncia': 'Allegri ha danneggiato materiale fotografico'. Il gesto della Juventus - LaPresse, la 'denuncia': 'Allegri ha danneggiato materiale fotografico'. Il gesto della juventus - Non si placano le polemiche per lo show di Massimiliano Allegri dopo il fischio finale di Atalanta-juventus. Secondo quanto riportato da SportFace, l’agenzia di stampa LaPresse ha denunciato un danno ...