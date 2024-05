Serie B - Bari-Ternana LIVE 1-0 | Nasti!

LIVE - Bari-Ternana 1-0, Nasti porta in vantaggio i biancorossi - LIVE - bari-ternana 1-0, Nasti porta in vantaggio i biancorossi - 60' - Bella azione personale di Ricci, che dopo un dribbling, serve Nasti in area, glaciale nel battere Iannarilli. 59' - GOL DEL BARI! Nasti porta il Bari in ...

LIVE - BARI-TERNANA 0-0, subito un cambio per Giampaolo - LIVE - bari-ternana 0-0, subito un cambio per Giampaolo - QUI BARI. Giampaolo si affida ai senatori. Così oltre che Pucino, Di Cesare, Vicari e Maiello manda in campo dal primo minuto Bellomo. Il fantasista agirà da esterno destro nel tridente composto da ...

LIVE - Bari-Ternana 0-0, parte il secondo tempo. Un rigore sbagliato e due pali colpiti dalle Fere - LIVE - bari-ternana 0-0, parte il secondo tempo. Un rigore sbagliato e due pali colpiti dalle Fere - 46' - Ricomincia la gara: Giampaolo inserisce Maita al posto di Acampora. 45' + 4 - Termina 0-0 il primo tempo. 45' + 1 - Saranno quattro i minuti di ...