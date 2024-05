Tajani rovina i piani a Formigli | È antifascista? - la risposta clamorosa

(Di giovedì 16 maggio 2024) A Piazzapulita si replica un grande classico del dibattito politico nei talk show, ossia la richiesta all'esponente di centrodestra di dichiarasi. Seduto al tavolo di Corrado, nella puntata di giovedì 16 maggio su La7, c'è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioche alla domanda taglia corto: "Assolutamente sì". "Ma perché non risponde così anche Giorgia Meloni a questa domanda?", fa notare il conduttore. "Lo chieda a lei", dice il leader di Forza Italia che però aggiunge: "Non è che ogni volta bisogna fare il processo alle parole della Meloni e alle sue possibili idee...". Poteva finire qui, maprosegue nel ragionamento e ribalta la situazione stringendo all'angolo. "Non è che uno va ogni volta D'Alema a chiedergli se è anticomunista o se è ...

Tajani: “Non siamo in guerra con la Russia, nessuno andrà a combattere” - tajani: “Non siamo in guerra con la Russia, nessuno andrà a combattere” - “Non siamo in guerra con la Russia, non manderemo neanche un soldato a combattere in Ucraina, non se ne è mai parlato all’interno della Nato”, Antonio tajani, Ministro degli Affari Esteri.

Tajani: "Alcune posizioni di AfD mi fanno schifo". Formigli: "Lo dica a Salvini" - tajani: "Alcune posizioni di AfD mi fanno schifo". formigli: "Lo dica a Salvini" - Il ministro degli Esteri Antonio tajani a Piazzapulita: 'Alcune posizioni di AfD mi fanno schifo'. Corrado formigli lo incalza.

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 16 maggio - Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 16 maggio - In replica il bel film tv di Umberto Marino sulla storia di Raffaele (Giuseppe Zeno) coraggioso ambulante del casertano vessato dai camorristi perché non vuole più pagare il pizzo. Fonda un sindacato ...