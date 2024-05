Kate Middleton - la malattia sarebbe un turbo-cancro ovarico avanzat - ' un carcinoma mucinoso ovarico con metastasi peritoneali ed epatiche' - RUMORS

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Da quandoha pubblicato un video in cui dichiarava di avere il, sono state fatte tantissime ipotesi su quale sia il tipo di tumore per cui è stata operata e per cui è in cura. Secondo alcune ipotesi raccolte dal Giornale d'Italia, la moglie di William avrebbe un