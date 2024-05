Empoli | a Roma il coraggio non basta - ma per sperare bisogna segnare!

Con una rete da consumato bomber d`area di rigore, quale non è, di Patric e un inserimento classico di e alla Vecino , la Lazio si sbarazza...

La Lazio ha battuto l'Empoli all'Olimpico grazie alle reti messe a segno da Patric e Vecino, una per tempo. Roma e Atalanta , quinte in classifica, adesso sono a un solo punto dai biancocelesti.Continua a leggere

Addio UFFICIALE prima di Roma Genoa, ultima volta all’Olimpico - Addio UFFICIALE prima di roma Genoa, ultima volta all’Olimpico - roma-Genoa, arriva l’annuncio UFFICIALE in questi minuti: lascerà la squadra a fine stagione. Ultima volta all’Olimpico prima dell’addio.

Tommy Paul tifoso pazzo della Lazio: «Immobile il mio giocatore preferito. Ecco come è nata questa passione» - Tommy Paul tifoso pazzo della Lazio: «Immobile il mio giocatore preferito. Ecco come è nata questa passione» - C'è soddisfazione e felicità negli occhi di Tommy Paul, il primo semifinalista degli Internazionali BNL d'Italia 2024. Il tennista statunitense ha sconfitto Ubert Hurkacz in ...

Tommy Paul: età, ranking Atp, il tifo per la Lazio e la fidanzata modella. Chi è il tennista agli Internazionali di Roma - Tommy Paul: età, ranking Atp, il tifo per la Lazio e la fidanzata modella. Chi è il tennista agli Internazionali di roma - Paul infatti è stato all'Olimpico per Lazio-empoli, ha posato con alcuni tifosi con la bandiera ... Evidentemente, il passaggio dalla teoria alla pratica va sempre meglio. A roma, sta vincendo il 79% ...