(Di giovedì 16 maggio 2024) Sulla morte, ieri, 152024, di Nicola Corti,di 50 anni nello stabilimento di Fornaci di(Lucca) il Gruppo Kme nella sua totalità e Kme Italy spa hanno espresso in una nota il cordoglio più profondo per il tragico incidente che ha colpito un proprio dipendente L'articolo proviene da Firenze Post.

Si chiamava Nicola Corti l'operaio 50enne morto nella Kme di Fornaci di Barga (Lucca). L'uomo è rimasto incastrato in un macchinario e le indagini sono ancora in corso. Corti era un operaio esperto e spesso si era occupato della formazione dei ...

Barga, operaio morto: fabbrica chiusa per lutto fino al 20 maggio - barga, operaio morto: fabbrica chiusa per lutto fino al 20 maggio - barga – Sulla morte, ieri, 15 maggio 2024, di Nicola Corti, operaio di 50 anni nello stabilimento di Fornaci di barga (Lucca) il Gruppo Kme nella sua totalità e Kme Italy spa hanno espresso in una ...

Comunità in lutto per la morte sul lavoro di Nicola Corti. “Abbiamo perso un amico” - Comunità in lutto per la morte sul lavoro di Nicola Corti. “Abbiamo perso un amico” - Fornaci di barga (Lucca), 16 maggio 2024 – Una Valle in lutto e un paese, quello di Fornaci di barga, attonito e sgomento per la tragedia che ha investito il locale stabilimento Kme, dove ieri sera Ni ...

Barga, stritolato dai rulli: Nicola Corti muore a 50 anni, lascia una figlia - barga, stritolato dai rulli: Nicola Corti muore a 50 anni, lascia una figlia - La comunità di barga è colpita da un'altra tragedia sul lavoro con la morte di Nicola Corti, 50 anni, uno dei tanti operai che hanno perso la vita in incidenti industriali in Toscana. Corti è stato ...