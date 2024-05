Inter - Thuram | 'Il gol nel derby col Milan? Non l'ho fatto apposta'

Premio Gentleman FairPlay, da Lautaro a Marotta passando per Frattesi e Thuram. Tutti i premi dell'Inter - Premio Gentleman FairPlay, da Lautaro a Marotta passando per Frattesi e thuram. Tutti i premi dell'inter - Premiata anche le rete più bella in casa inter: quella di Marcus thuram nel derby di andata contro il Milan. Durante la serata è stato dato spazio anche alla Serie Bkt, con il Premio Gentleman ...

Francia, i convocati per gli Europei: 6 gli italiani, a centrocampo si rivede Kanté - Francia, i convocati per gli Europei: 6 gli italiani, a centrocampo si rivede Kanté - La Francia vicecampione del Mondo in carica ha scelto i giocatori che faranno parte della rosa per i prossimi Europei. Il ct Didier Deschamps pesca a piene mani.

Thuram sullo SCUDETTO: «Con l’Inter annata MAGICA. Ecco cosa penso di LAUTARO MARTINEZ» - thuram sullo SCUDETTO: «Con l’inter annata MAGICA. Ecco cosa penso di LAUTARO MARTINEZ» - L’attaccante dell’inter Marcus thuram ha voluto parlare della cavalcata nerazzurra verso lo scudetto con Inzaghi in panchina intervistato dalla dalla CBS insieme a Thierry Henry, Marcus thuram torna a ...