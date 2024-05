È una vittoria della democrazia? L' amarezza di Vespa per il duello Meloni-Schlein saltato

(Di giovedì 16 maggio 2024) La delusione del conduttore per lo stop alla sfida da Porta a Porta: "Ci è stato proibito il confronto tra due donne che per la prima volta nella storia italiana sono al vertice nei rispettivi ruoli"

vittoria per le azzurre del Volley ad Antalya in Turchia. Le ragazze del ct Velasco hanno battuto per 3-1 (25-16, 25-16, 21-25, 25-22) la Germania in una partita chiave in ambito di qualificazione olimpica. Velasco si è detto contento della prova e ...

Juve, la vittoria in Coppa Italia vale doppio: ha giocato la formazione più giovane - Juve, la vittoria in Coppa Italia vale doppio: ha giocato la formazione più giovane - L’età media della formazione titolare, infatti, era di appena 26 anni 193 giorni. Una vittoria, quindi, che vale doppio visto il progetto portato avanti dalla Juve negli ultimi anni legato proprio ...

Porto Rotondo: al Nox Oceani gli RS Aero - Porto Rotondo: al Nox Oceani gli RS Aero - Condizioni meteo tranquille con sole e vento leggero sui 7-10 nodi hanno caratterizzato le tre giornate di regata, portando a termine il numero ... vedere la crescita dei ragazzi under 17, vittoria ...