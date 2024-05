Internazionali BNL d’Italia 2024 | Jarry non si ferma più - batte Tsitsipas in rimonta e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nicolasnon sipiù. Il gigante cileno è riuscito ad avere la meglio di Stefanosin, avanzando inagliBNL, dove domani sfiderà Tommy Paul. Il sudamericano, dopo aver perso il primo set per 6-3, riesce a vincere per 7-5 il secondo e nel terzo set, in una situazione di stallo ed equilibrio, trova il break risolutore nel decimo game, dove sfrutta il quarto match point a favore in risposta per prendersi unameritata, la prima in un Masters 1000, in un tabellone che nei primi quattro ha ora incredibilmente due cileni. Primo set che si apre con il break nelle fasi iniziali da parte di, che strappa il servizio al rivale già nel quarto ...