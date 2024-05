Chi è Chico Forti | il mistero della morte di Dale Pyke a Miami nel 1998

(Di giovedì 16 maggio 2024) Francesco ', che ha lasciato il carcere diin attesa del trasferimento in Italia, è probabilmente il più famoso dei circa duemila italiani detenuti nel mondo. Trentino, 65 anni , per oltre vent'anni è rimasto chiuso in carcere negli Stati Uniti, condannato all’ergastolo per un omicidio, compiuto materialmente o attraverso terzi, e che lui sostiene di non aver mai commesso. Nel...

