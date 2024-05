Ghost of Tushisma | Director’s Cut è disponibile su PC | è subito primo su Steam

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sony Interactive Entertainment ha rilasciato quest’oggiofCut su PC, nuova versione del gioco targato Sucker Punch che sta ottenendo un ottimo successo su. Come segnalato dal noto utente Okami 13, la versione per Personal Computer del titolo con protagonista Jin Sakai è riuscita ad agguantare immediatamente ilposto della classifica di vendite globale di. Inoltre come se non bastasse questo risultato,of Tsushima:Cut presenta al momento sucirca 60.000 utenti contemporanei, mostrando un forte interesse del pubblico nei confronti del gioco. Precisiamo che questo risultato ha reso la versione Personal Computer diof Tsushima uno dei giochi di ...

Ghost of Tsushima va benone su Steam: migliaia di giocatori connessi in contemporanea! - ghost of Tsushima va benone su Steam: migliaia di giocatori connessi in contemporanea! - Come sta andando ghost of Tsushima Director's Cut su Steam Stando a SteamDB, più che benone: il numero di utenti in simultanea è davvero elevato.

Ghost of Tsushima è primo su Steam con quasi 60.000 giocatori contemporanei - ghost of Tsushima è primo su Steam con quasi 60.000 giocatori contemporanei - ghost of Tsushima: Director's Cut è primo nelle classifiche di vendita di Steam e ha già quasi 60.000 utenti attivi a poche ore dal lancio.

Ghost of Tsushima è disponibile da oggi su PC: il trailer di lancio lo conferma - ghost of Tsushima è disponibile da oggi su PC: il trailer di lancio lo conferma - ghost of Tsushima è disponibile a partire da oggi anche su PC con la ricca Director's Cut, come conferma il trailer di lancio appena pubblicato da Sony.