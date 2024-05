Ciclismo femminile - frattura del radio sinistro per Sofia Bertizzolo nella caduta della Vuelta a Burgos

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) Non solo Elisa Balsamo tra le cicliste italiane èoggi nel corsofrazione inauguraleFeminas: è finita a terra anche, atletaUAE Team ADQ, che ha rimediato ladeldell’avambraccio, come fa sapere la sua squadra. La formazione dell’azzurra ha rilasciato una nota stampa in merito: “In seguito allaavvenuta oggi nel finaleprima tappaFeminas e che ha coinvolto l’atleta di UAE Team ADQ, gli esami clinici effettuati all’Hospital Universitario de ...