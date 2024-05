Avvistato in Lombardia il gambero killer della Louisiana | È pericoloso - segnalatelo se lo vedete

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilrosso, noto anche comeper le sue caratteristiche invasive, rientra tra le cento specie più dannose introdotte in Europa. Proprio in queste giorni la sua presenza è stata segnalata in modo esteso in tutte le province lombarde, con conseguenze devastanti per la biodiversità degli ecosistemi colonizzate dal crostaceo, grazie alla sua voracità e alla capacità di adattamento. Recentemente, è statonel Parco Valle del Lanza, un’area che si estende tra il Varesotto e il Comasco. La notizia è stata divulgata attraverso i canali social del Plis (Piano Locale del Paesaggio), che comprende diversi comuni tra cui Malnate, Vedano Olona, Bizzarone, Solbiate con Cagno, Valmorea e Rodero. Il...