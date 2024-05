MX2 - GP Francia | Andrea Adamo adesso vuole avvicinarsi alla vetta Buone chance a St Jean d’Angely

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sembra entrare sempre più in ritmo. Il pilota siciliano, dopo il positivo GP della Galizia, cercherà di alzare ancora di più l’asticella questo weekend a St., località che ospita il GP della, settima tappa del Mondiale 2024 di motocross, classe MX2. Un fine settimana importantissimo per il centauro in forzaKTM che, dopo aver chiuso al primo posto gara-1 ed aver centrato il quarto posto in gara-2 sulla terra spagnola, è intenzionato a diventare uno dei protagonisti del circuito transalpino, sfruttando le caratteristiche di un tracciato a lui particolarmente congeniale. Ricordiamo infatti che il detentore del titolo in occasione dello scorso hanno ha conquistato due preziosi terzi posti, poi rivelatisi molto importanti per il prosieguo della ...