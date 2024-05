Milan - Reijnders | Il nostro obiettivo era di vincere lo Scudetto Zirkzee…

Tijjani Reijnders , centrocampista olandese del Milan , ha parlato a margine dell`evento per il premio Gentlemen Fair Play: `è un onore per me...

