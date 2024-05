Mattarella a studenti pro-Gaza | contrastare tutte violazioni diritti umani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (askanews) – “Una lettera mi ha sollecitato a non rinchiudermi in quella che è stata definita la torre d’avorio del Rettorato: venendo, ho visto un cartello che sostanzialmente mi chiedeva cosa penso di quanto avviene a. Non voglio lasciare questa domanda senza risposta: ciò che penso di quel che avviene al’ho detto pubblicamente e non in circostanze fortuite o informali ma in occasioni pienamente significative, come nell’intervento che ho fatto otto giorni fa all’assemblea generale dell’Onu o con la lettera che l’altro ieri ho inviato al presidente della Repubblica di Israele”. Intervenendo alla ‘Giornata del laureato’, la cerimonia con cui si premiano glipiù meritevoli della Sapienza, il Capo dello Stato, Sergio, ha risposto agliuniversitari ...