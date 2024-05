Dopo lo stop al duello tv Vespa ricorda Santoro e Berlusconi | “Era questo il pluralismo da seguire?”

Bufera dopo la puntata di Porta a Porta andata in onda giovedì 18 aprile. “Quanto avvenuto nella trasmissioni di ieri sera di Porta a Porta è gravissimo. Porteremo in Commissione di vigilanza questa vicenda, bisogna fermare questo declino e ...

I conti, per ora, sono buoni. Il bilancio 2023 della Rai evidenzia un risultato netto consolidato in pareggio e un indebitamento netto pari a 568 milioni di euro, in miglioramento rispetto all’anno precedente e comunque attestato su livelli di ...