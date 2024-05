La Ternana ferma il Bari ai Playout! Carboni decisivo in un episodio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lariesce a strappare il pareggio ed esce dal San Nicola con il risultato di 1-1 contro il. Franco, in prestito dall’Inter, ha giocato da titolare e non solo. TITOLARE –, andata deidi Serie B, è finita sul risultato di 1-1. L’Inter ha guardato con attenzione alla partita perché ha giocato un giovane in prestito, ossia Franco. L’esterno, fratello di Valentin del Monza, è stato titolare per la squadra di Breda ed ha saputo ritagliarsi uno spazio importante. Durante il primo tempo, dopo poco meno di 10 minuti, ha guadagnato il calcio di rigore sbagliato poi da Tiago Casasola. A passare in vantaggio è stato ilcon Marco Nasti al 59?. All’82’ un ex conoscenza della Serie A, Gaston Pereiro, ha trovato ...