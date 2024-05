Ritiri Napoli 24 25 | le amichevoli azzurre a Dimaro e Castel di Sangro

(Di giovedì 16 maggio 2024)– Isaranno anche sedi delle primestagionali del, in tal senso De Laurentiis si è quest’oggi espresso. La SSCha annunciato che anche per la pre-season 24/25 ida svolgere saranno due: quello diFolgarida e il successivo appuntamento adi. Una doppia occasione per i tifosi di assistere alla preparazione dei propri beniamini nonché di prender parte alle primestagionali, rivelate proprio dalle più alte cariche societarie appartenenti al team partenopeo., annunciate due sfideDall’11 luglio al 21 luglio 2024. Questo il lasso di tempo nella ...

Adl: “Forse non avrei dovuto mandare via Garcia, Thiago Motta ha rifiutato” - Adl: “Forse non avrei dovuto mandare via Garcia, Thiago Motta ha rifiutato” - A palazzo Petrucci, si è appena conclusa la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis per presentare i ritiri del napoli in programma ques’estate a Dimaro e Castel Di Sangro. Un’occasione in cui ha ...