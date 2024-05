Bologna - arrestato 17enne per omicidio

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato a Bologna per violenza sessuale , è accusato di aver abusato di una Donna al parco della Montagnola

Ucciso in un parco, fermato il presunto omicida di 17 anni - Ucciso in un parco, fermato il presunto omicida di 17 anni - Le indagini della squadra mobile della polizia, coordinate dalla Procura per i minorenni, hanno portato al fermo del ragazzo ...

Ex comandante dei vigili spara e uccide una collega di 33 anni - Ex comandante dei vigili spara e uccide una collega di 33 anni - AGI - Si chiamava Sofia Stefani l'ex vigilessa di 33 anni uccisa da un colpo di pistola alla testa nella sede del Comando della polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di bologna, poco dopo le 1 ...

