Sciopero treni 19 e 20 -Salvini precetta

(Di giovedì 16 maggio 2024) 22.30 Il ministro dei Trasporti Matteoha firmato un'ordinanza dizione nei confronti delle sigle sindacali che hanno indetto lodel trasporto ferroviario tra domenica 19 e lunedì 20 maggio. Lo rende noto il Mit spiegando che si tratta di una decisione "maturata soprattutto in vista dell'importante weekend per gli appassionati di Formula 1, in quanto coincide con la manifestazione sportiva Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna all'Autodromo di Imola".

IN DUBBIO MALINOVSKYI E VITINHA - IN DUBBIO MALINOVSKYI E VITINHA - La formazione rossoblù è reduce da una serie positiva di tre gare, caratterizzata da due vittorie e il pareggio con il Milan. I ragazzi di Alberto Gilardino non hanno alcuna intenzione di fermarsi e ...

