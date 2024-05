Stuprata a Capodanno nella villa di Primavalle - Patrizio Ranieri contro la vittima | “Era consenziente”

Legale Spinelli: "Soldi a tutti ma pensava fossero tracciati" - Legale Spinelli: "Soldi a tutti ma pensava fossero tracciati" - L'avvocato di Aldo Spinelli ha spiegato che l'imprenditore "ha detto di aver finanziato tutti ma con sottoscrizioni elettorali che pensava fossero tracciate". Il legale lo ha affermato davanti a Palaz ...

Il fallimento è occasione di apprendimento ma in Italia è uno stigma che ti porti dietro per tutta la vita - Il fallimento è occasione di apprendimento ma in Italia è uno stigma che ti porti dietro per tutta la vita - Everett Worthington è un influente psicologo. Nel panorama scientifico il suo nome è legato indissolubilmente al tema del “perdono”.

Giuseppe Petronzi lascia la questura di Milano e diventa prefetto di Trento: per la successione si fa il nome di Bruno Megale - Giuseppe Petronzi lascia la questura di Milano e diventa prefetto di Trento: per la successione si fa il nome di Bruno Megale - Questore dal 28 dicembre 2020, Petronzi diventerà commissario straordinario del governo, carica equivalente a quella di prefetto per la provincia autonoma ...