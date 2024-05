Nyt - ' la Nato valuta l' invio di istruttori in Ucraina'

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lala possibilità di inviare indegliin modo da addestrare i soldati di Kiev. Lo riporta il New York Times, sottolineando come una tale mossa spingerebbe gli Stati Uniti e l'Europa a essere più coinvolte nella guerra. Finora gli Usa hanno detto no ma il capo dello stato maggiore congiunto, il generale Charles Q. Brown Jr, ha affermato che uno schieramento diappare inevitabile.

D’Angelo : Credo che De Laurentiis abbia capito gli errori fatti, non a caso sul direttore sportivo si è mosso in anticipo e sull’ allenatore sta lavorando da mesi A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto ...

