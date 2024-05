Studenti | Schlein - ' dissenso va ascoltato'

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Io penso che manifestare ilsia legittimo in una democrazia a patto che sia fatto in modo pacifico. Bisogna saper ascoltare e penso sia sano che ragazzi alzino la voce per dire che non sono d'accordo. Ilva". Così Ellya Diritto e Rovescio su Rete4.

Il Parlamento georgiano approva la 'legge russa'. Rissa tra i deputati - Il Parlamento georgiano approva la 'legge russa'. Rissa tra i deputati - Via libera definitivo alla legge sugli "agenti stranieri", i parlamentari di Tbilisi sono venuti alle mani. La presidente potrebbe porre il veto ma la maggioranza ha i numeri per scavalcarlo ...

Le piazze italiane le più vuote al mondo - Le piazze italiane le più vuote al mondo - A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...

Zerocalcare: "In Italia il dissenso è malvisto, siamo disabituati a mettere in discussione quello che arriva dall'alto" - Zerocalcare: "In Italia il dissenso è malvisto, siamo disabituati a mettere in discussione quello che arriva dall'alto" - L'intervista a Zerocalcare sul Nove: "Oggi il dissenso è così poco ed è così malvisto che un ragazzino che lancia una latta di vernice sul muro viene denunciato per associazione a delinquere" ...