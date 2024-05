cambia no le regole per scaricare i software sui telefoni targati Apple grazie al Digital Markets Act. Ma per mettere le app disponibili per iPhone gli sviluppatori dovranno dimostrare di essere affidabili e dovranno comunque pagare una tassa ...

Articolo pubblicato mercoledì 15 Maggio 2024, 14:03 Apple e Google stanno in trattativa per per integrare il motore di intelligenza artificiale Gemini sugli IPhone . l’accordo volverà al miglioramento dell’intelligenza artificiale sui dispositivi ...

iPhone 16 Pro e Pro Max, arrivano conferme sulle dimensioni dei display - iphone 16 Pro e Pro Max, arrivano conferme sulle dimensioni dei display - Il nuovo iphone 16 Pro previsto per il prossimo autunno non dovrebbe introdurre tante novità, ma diversi affinamenti, uno dei quali dovrebbe essere nel display capace di offrire una luminosità… Leggi ...

Apple iPhone 15 Pro Max: in offerta da Unieuro a un super prezzo - apple iphone 15 Pro Max: in offerta da Unieuro a un super prezzo - apple iphone 15 Pro Max è il sogno degli appassionati di tecnologia, con l’offerta Unieuro è possibile acquistarlo a un prezzo scontatissimo.

Apple Watch è il compagno perfetto per il golf, parola di Apple - apple Watch è il compagno perfetto per il golf, parola di apple - Un comunicato stampa di apple mette in evidenza le app per il golf su apple Watch, mentre Golfshot lancia un nuovo strumento per analizzare il tuo swing durante l’allenamento.Advertising Nello specifi ...