Raffaella Carrà | arriva una moneta celebrativa per commemorare la Diva

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Life&People.it Un’icona immortale nelle nostre mani; a partire dal 2023 sullacommemorativa da cinque euro ci sarà il volto di, leggenda dell’intrattenimento italiano e internazionale scomparsa lo scorso 5 luglio 2021 all’età di 78 anni a causa di un tumore ai polmoni. L’omaggio della Zecca dello Stato Si tratta di un vero e proprio omaggio della Zecca Dello Stato per celebrare i cinquant’anni di carriera dell’artista italiana. Per regolamento ogni Paese facente parte della zona Euro di anno in anno è autorizzato a coniare oppure a mettere in circolazione monete a carattere commemorativo o celebrativo, al fine di ricordare fatti storici o mettere in risalto figure di particolare rilievo; un’operazione già svolta in passato con altri volti importantissimi del nostro Paese. La scelta di dedicare una ...