Imma Tataranni 2 slitta a fine mese, nel nuovo promo la crisi con Pietro e non solo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Imma Tataranni 2 andrà in onda a fine mese. La prima data annunciata per il debutto della serie con Vanessa Scalera era quella del 22 settembre ma a causa delle elezioni politiche in arrivo e degli speciali che le anticiperanno, si è deciso di far slittare il ritorno in tv del Sostituto Procuratore a fine mese, ma quando vedremo i nuovi episodi? Nell'ultima puntata l'abbiamo vista mentire a Pietro mentre è fuori con Calogiuri e proprio il promo rivela che le foto della bella 'coppietta' arriveranno sul telefono di Pietro che, a quel punto, dubiterà della moglie. I due affronteranno il discorso visto che a tavola, davanti alla loro figlia, parleranno del giovane, cosa verrà fuori a quel punto?

