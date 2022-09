Emma, è morto suo padre Rosario Marrone (Di lunedì 5 settembre 2022) Nelle ultime ore sui social stava circolando la terribile notizia della morte di Rosario Marrone, padre di Emma. Purtroppo è tutto vero e a confermare la scomparsa dell’uomo è arrivato un comunicato del Comune di Aradeo. “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario Il Sindaco Giovanni Mauro L’amministrazione Il Consiglio Comunale La Comunità Aradeina tutta”. Emma era ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 settembre 2022) Nelle ultime ore sui social stava circolando la terribile notizia della morte didi. Purtroppo è tutto vero e a confermare la scomparsa dell’uomo è arrivato un comunicato del Comune di Aradeo. “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro. Ricordiamoper il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. CiaoIl Sindaco Giovanni Mauro L’amministrazione Il Consiglio Comunale La Comunità Aradeina tutta”.era ...

ErsyC : Ma come è morto il papà di Emma ?? - Aisha64417632 : RT @silvye6879: Ho appena letto che è morto all'improvviso il papà di Emma Marrone. Condoglianze alla famiglia??R. I. P. - PugliaStream : Emma Marrone, morto il papà Rosario. Lutto per la cantante: il genitore si è spento a 66 anni - BITCHYFit : Emma, è morto suo padre Rosario Marrone: il comunicato - flamanc24 : RT @sissiisissi2: Non ci posso credere che sia morto il padre di Emma, la vita è così ingiusta ???? -