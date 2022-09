The Whale, la recensione: Un Brendan Fraser straordinario in un film che colpisce al cuore (Di domenica 4 settembre 2022) La recensione di The Whale, il nuovo emozionante film di Darren Aronowsky con Brendan Fraser e Sadie Sink in concorso a Venezia 2022. Dolore ed emozione. Di questo parlerà la nostra recensione di The Whale. Ma anche di grande cinema, perché questo rappresenta il film di Darren Aronofsky presentato alla 79esima Mostra di Venezia, un cinema capace di travolgere e coinvolgere i suoi spettatori, immergendoli nella sofferenza della vita del protagonista Charlie, grazie a scelte di regia, scrittura accorta e prove attorniati di livello eccelso. Il risultato è un film che rinuncia alle esplosioni visive che avevano caratterizzato Madre!, per esempio, ma colpisce ed emoziona, e che al termine della proiezione stampa veneziana ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 settembre 2022) Ladi The, il nuovo emozionantedi Darren Aronowsky cone Sadie Sink in concorso a Venezia 2022. Dolore ed emozione. Di questo parlerà la nostradi The. Ma anche di grande cinema, perché questo rappresenta ildi Darren Aronofsky presentato alla 79esima Mostra di Venezia, un cinema capace di travolgere e coinvolgere i suoi spettatori, immergendoli nella sofferenza della vita del protagonista Charlie, grazie a scelte di regia, scrittura accorta e prove attorniati di livello eccelso. Il risultato è unche rinuncia alle esplosioni visive che avevano caratterizzato Madre!, per esempio, maed emoziona, e che al termine della proiezione stampa veneziana ...

