LIVE Vuelta a España 2022 in DIRETTA: bis di Carapaz, Roglic stacca Evenepoel e riapre la classifica! (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.29 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della Vuelta a España 2022, con la quattordicesima tappa. Ci vediamo domani, per le scintille sulla Sierra Nevada! 17.28 Miglior italiano al traguardo è stato Filippo Conca (uno dei fuggitivi della prima ora), 18° a 1’47”. 43° Vincenzo Nibali a 9’50”. 17.28 Ed arriva anche la top 10 della generale: Roglic ha guadagnato 52” su Evenepoel, abbiamo una Vuelta tutta da vivere! 1 1 – Evenepoel Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 20 6? 52:21:33 2 2 – ROGLI? Primož Jumbo-Visma 17? 1:49 3 3 – MAS Enric Movistar Team 8? 2:43 4 4 – ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALELA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.29 Si chiude qui ladella, con la quattordicesima tappa. Ci vediamo domani, per le scintille sulla Sierra Nevada! 17.28 Miglior italiano al traguardo è stato Filippo Conca (uno dei fuggitivi della prima ora), 18° a 1’47”. 43° Vincenzo Nibali a 9’50”. 17.28 Ed arriva anche la top 10 della generale:ha guadagnato 52” su, abbiamo unatutta da vivere! 1 1 –Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 20 6? 52:21:33 2 2 – ROGLI? Primož Jumbo-Visma 17? 1:49 3 3 – MAS Enric Movistar Team 8? 2:43 4 4 – ...

