Elezioni: Berlusconi sbarca su Tik Tok, 'vi invidio, qua per parlare di programmi per giovani' (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di Tik Tok. Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il sessanta per cento di voi ha meno di trent'anni. Soffro di un po' di invidia, ma mi faccio ugualmente tanti complimenti. Per questo ho voluto aprire questo canale, per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino". Così Silvio Berlusconi nel primo video su Tik Tok. "Parleremo quindi e discuteremo del vostro futuro. Vi racconterò -annuncia il leader di Fi- di come vogliamo rendere l'Italia un Paese che possa darvi nuove opportunità, e la possibilità di realizzare i vostri sogni. Vi parleremo di attualità e dei punti principali del nostro programma, soprattutto quelli che vi riguardano da vicino, come ad esempio la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di Tik Tok. Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il sessanta per cento di voi ha meno di trent'anni. Soffro di un po' di invidia, ma mi faccio ugualmente tanti complimenti. Per questo ho voluto aprire questo canale, perdei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino". Così Silvionel primo video su Tik Tok. "Parleremo quindi e discuteremo del vostro futuro. Vi racconterò -annuncia il leader di Fi- di come vogliamo rendere l'Italia un Paese che possa darvi nuove opportunità, e la possibilità di realizzare i vostri sogni. Vi parleremo di attualità e dei punti principali del nostro programma, soprattutto quelli che vi riguardano da vicino, come ad esempio la ...

