Borsa: a Tokyo apertura in calo ( - 1,04%) (Di giovedì 1 settembre 2022) La Borsa di Tokyo ha aperto le contrattazioni in ribasso estendendo le perdite statunitensi, mentre crescono i timori tra gli investitori per possibili ulteriori aumenti dei tassi della Federal ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Ladiha aperto le contrattazioni in ribasso estendendo le perdite statunitensi, mentre crescono i timori tra gli investitori per possibili ulteriori aumenti dei tassi della Federal ...

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Borsa: a Tokyo apertura in calo (-1,04%) - Economia - ANSA - Agenzia_Ansa : Borsa: a Tokyo apertura in calo (-1,04%) - Economia - ANSA - iconanews : Borsa: a Tokyo apertura in calo (-1,04%) - News24_it : Borsa: a Tokyo apertura in calo (-1,04%) - fisco24_info : Borsa: a Tokyo apertura in calo (-1,04%): Sulla scia di timori di ulteriori aumenti dei tassi Fed -