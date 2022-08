Automobilista fa inversione a U sull’autostrada A1 e alla polizia dice: “Ho seguito il navigatore” (Di lunedì 29 agosto 2022) Un’altra inversione a u in autostrada, dopo quella registrata a Genova prima di una galleria. Questa volta è accaduto sulla A1, dove un suv bianco che viaggiava in direzione Roma ha messo a rischio un’auto e un tir in arrivo, costretti improvvisamente a frenare. Ripreso dalle telecamere, l’Automobilista alla guida è stato in seguito fermato da pattuglie della polizia stradale che erano state allertate. L’uomo si è giustificato affermando che, dopo aver sbagliato direzione, il navigatore di bordo gli ha dato indicazioni di effettuare quanto prima l’inversione di marcia, cosa che lui ha fatto. Il conducente è stato sanzionato dalla Polstrada con il ritiro della patente e una multa fino a 8mila euro, nonché con il fermo del mezzo per tre mesi. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Un’altraa u in autostrada, dopo quella registrata a Genova prima di una galleria. Questa volta è accaduto sulla A1, dove un suv bianco che viaggiava in direzione Roma ha messo a rischio un’auto e un tir in arrivo, costretti improvvisamente a frenare. Ripreso dalle telecamere, l’guida è stato infermato da pattuglie dellastradale che erano state allertate. L’uomo si è giustificato affermando che, dopo aver sbagliato direzione, ildi bordo gli ha dato indicazioni di effettuare quanto prima l’di marcia, cosa che lui ha fatto. Il conducente è stato sanzionato dPolstrada con il ritiro della patente e una multa fino a 8mila euro, nonché con il fermo del mezzo per tre mesi. I ...

