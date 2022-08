Grande Fratello Vip: arriva un altro indizio mentre si mormora dell’ingresso di Carolina Marconi (Di domenica 28 agosto 2022) Grande Fratello Vip: un nuovo indizio è stato pubblicato in queste ore sulla pagina del reality di Canale 5: si tratta di una traccia musicale che nasconde un vippone Ieri l’indizio che porta il web ad immaginare il ritorno al Grande Fratello Vip 7 a distanza di 18 anni di Carolina Marconi, dopo la sua lotta contro il cancro al seno che non le ha tolto lo splendido sorriso. Nel 2004 è stata tra i protagonisti del Grande Fratello arrivando a classificarsi quinta. «Ho finito la chemioterapia e sono felice, sto bene», ha raccontato a gennaio nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. «Quando ho tolto la cannula è stata la conclusione di un incubo, ma anche di un percorso che ha avuto i suoi lati ... Leggi su 361magazine (Di domenica 28 agosto 2022)Vip: un nuovoè stato pubblicato in queste ore sulla pagina del reality di Canale 5: si tratta di una traccia musicale che nasconde un vippone Ieri l’che porta il web ad immaginare il ritorno alVip 7 a distanza di 18 anni di, dopo la sua lotta contro il cancro al seno che non le ha tolto lo splendido sorriso. Nel 2004 è stata tra i protagonisti delndo a classificarsi quinta. «Ho finito la chemioterapia e sono felice, sto bene», ha raccontato a gennaio nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. «Quando ho tolto la cannula è stata la conclusione di un incubo, ma anche di un percorso che ha avuto i suoi lati ...

