Spezia, Sky: "Nikolau verso l'addio, si tratta con il Maiorca" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Spezia Nikolau- Lo Spezia è tornato a lavoro dopo la sconfitta di Sabato per 3-0 contro l'Inter, Gotti nonostante ciò ha dimostrato l'ottimo valore dei Liguri. Lo Spezia continua il suo lavoro sul mercato in entrata, per rendere il più possibile la squadra competitiva per una tranquilla salvezza. La gara persa contro l'Inter ha mostrato alcune lacune difensive evidenti dei Liguri che, seguono vari obbiettivi. Tra cui, anche l'ex Venezia: Ampadu, in uscita dal Chelsea che sembra una pista molto concreta in casa Ligure. Gli Aquilotti, però, trattano anche in uscita dove Dimitris Nikolau sembra molto vicino alla cessione in Spagna. L'ex Empoli, è seguito anche dal Sassuolo in Serie A, ma la pista ad oggi più abbordabile è quella della Liga Santander. L'offerta ufficiale si baserà su un ...

