Elezioni | Castelli | ' supereremo il tetto del 3%'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "In Piemonte la rivolta è stata del Pd regionale contro il Pd nazionale. Spiace che i loro problemi interni finiscano per coinvolgere noi e altri. Dovremmo lavorare insieme per allargare il consenso e non regalare voti alle destre". Così Lauradi Impegno Civico al Corriere sulla candidatura, poi sfumata, in un collegio uninominale a Novara. Ci è rimasta male? "In questi 5 anni, con tutto il Pd, ho lavorato per salvare centinaia di Comuni e diverse Province ormai fallite. Evitando ai cittadini di vedersi tagliati i servizi. La riconoscenza in politica non esiste ma io ci credo ancora". Temete lo sbarramento al 3%? "No, lo. Credo molto nel progetto di Impegno civico e dei nostri risultati. Risorse per gli investimenti, riforme e salvataggio di molti Comuni". Matteo Renzi le rinfaccia le critiche a Padoan. ...